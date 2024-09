Rottura della condotta principale del Verde: 22 Comuni rimangono senza acqua

Un'improvvisa rottura della condotta principale del Verde ha lasciato 22 comuni del Chietino senza fornitura idrica, con Sasi Spa al lavoro per ripristinare il servizio entro domani mattina.

Un grave inconveniente ha colpito dalle 14 di oggi ben 22 comuni nella provincia di Chieti, a causa della rottura improvvisa della condotta principale del Verde, situata nel territorio di Castel Frentano. La Sasi Spa, l'ente gestore del servizio idrico della zona, ha comunicato che per poter eseguire i necessari lavori di riparazione della condotta, l'erogazione dell'acqua è stata interrotta e rimarrà sospesa fino al tardo mattino di domani, 12 settembre, o fino a quando il servizio non sarà completamente ripristinato.

I comuni interessati dall'interruzione dell'acqua sono: Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (con particolare riferimento alle località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano (con ben 45 tra contrade e strade sia periferiche che centrali), Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villamagna.

Sasi Spa ha rassicurato i cittadini dei comuni coinvolti che i tecnici sono al lavoro senza sosta per completare le riparazioni nel minor tempo possibile, minimizzando così i disagi. Tuttavia, si stima che l'interruzione possa durare fino al mattino di domani, a meno che non si presentino complicazioni durante l'esecuzione degli interventi.

La rottura della condotta principale, un’infrastruttura essenziale per la distribuzione dell’acqua in un’ampia area della provincia, ha causato notevoli disagi alle comunità coinvolte, costringendo molti cittadini a riorganizzarsi in emergenza per far fronte alla mancanza d'acqua. Le autorità locali e la Sasi Spa hanno consigliato ai residenti di utilizzare l'acqua con parsimonia nelle ore successive alla riparazione, per evitare ulteriori sovraccarichi del sistema idrico una volta che l'erogazione sarà ripristinata.

Questo incidente evidenzia l'importanza di una manutenzione costante e di un monitoraggio efficace delle reti idriche, particolarmente in un periodo in cui eventi simili possono avere un impatto significativo sulle comunità locali. La Sasi Spa continuerà a fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori e sul ripristino del servizio attraverso i propri canali ufficiali.

Le operazioni di riparazione in corso rappresentano un impegno cruciale per ripristinare l'approvvigionamento idrico e garantire che situazioni simili non si ripetano, mettendo a dura prova le risorse e la pazienza dei cittadini.