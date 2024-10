Ruba offerte in chiesa: identificato ladro grazie alle telecamere

Un giovane ruba denaro dalla chiesa di Sulmona, incastrato dalle riprese delle telecamere di sorveglianza.

Un furto avvenuto il 4 ottobre presso la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice di Sulmona ha portato all'identificazione di un 27enne di origine romena. Il parroco, accortosi della mancanza di denaro dagli offertori, ha immediatamente denunciato il fatto alla polizia. Le immagini riprese dal sistema di sorveglianza della parrocchia hanno documentato l’azione del ladro, consentendo agli agenti di individuare il colpevole, già noto per la sua frequente presenza sia in chiesa che presso la Caritas locale.

Sebbene le prime ricerche non abbiano portato al rintraccio del giovane, gli accertamenti svolti presso la Caritas hanno confermato che l'uomo aveva usufruito più volte dei pasti offerti dall’ente. Il giorno successivo, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Sulmona sono riusciti a localizzare il sospettato nel centro cittadino. Fermato per un controllo, ha presentato due documenti d’identità emessi dalle autorità rumene, che si sono subito rivelati di dubbia autenticità.

Condotto presso gli uffici del commissariato per ulteriori verifiche, il giovane, un ventisettenne senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato. Il reato è stato ritenuto più grave in quanto commesso all'interno di un luogo di culto. Purtroppo, non è stato possibile quantificare con esattezza la somma sottratta, trattandosi delle offerte raccolte dai fedeli.