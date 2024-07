Rubaba il Gasolio dai Trattori, Beccato ed Arrestato, il Complice Fugge tra le Stradine

Una recente operazione della polizia ha portato all’arresto di un individuo sorpreso a rubare gasolio dai trattori in un’area residenziale della zona sud della città. Durante un normale pattugliamento notturno, una squadra volante ha individuato un'auto ferma con il motore acceso e due uomini a bordo, di cui uno al volante e l’altro impegnato a caricare furtivamente un involucro sospetto. Alla vista della polizia, il conducente ha tentato di simulare una fermata per poi riprendere la marcia, mentre il passeggero è riuscito a fuggire a piedi.

Dopo aver fermato l’auto, gli agenti hanno scoperto all’interno del veicolo due contenitori pieni di gasolio. Una scia di liquido sulla strada ha guidato i poliziotti fino al cortile di un’abitazione, dove erano parcheggiati due trattori. Sul posto, gli agenti hanno trovato un tubo di gomma collegato al serbatoio di uno dei mezzi, segno evidente di un furto in corso. Accanto al trattore, una tanica vuota attendeva di essere riempita.

Il proprietario dei trattori, allertato immediatamente, ha denunciato il furto e il danneggiamento del lucchetto del cancello della sua proprietà. L'uomo arrestato, di nazionalità straniera, è stato accusato di furto ed è stato portato al commissariato di Avezzano per poi essere trasferito in carcere. Inoltre, il fermato è stato multato per guida con patente ritirata e l’auto, priva di assicurazione, è stata sequestrata.

Le autorità sono ora impegnate nella ricerca del complice fuggito. La polizia invita chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell’ordine, sottolineando l'importanza della collaborazione cittadina per contrastare questi atti di criminalità che danneggiano l'economia locale e il tessuto sociale della comunità.