Rubano merce a supermercato, rincorsi e catturati dopo colluttazione con poliziotti

un uomo e una donna di etnia Rom, A.L., di anni 39, e M.M.P, di anni 21, sono stati tratti in arresto da personale della Sottosezione Polizia Stradale di L’Aquila coadiuvato dagli agenti della Squadra Volante della locale Questura.

I due in concorso con un'altra donna non ancora identificata dopo aver rubato un considerevole quantitativo di generi alimentari all’interno del supermercato Tigre, situato sulla S.S.17 nei pressi dello svincolo autostradale A24 di L’Aquila Ovest, si sono dati alla fuga, ma sono stati inseguiti a piedi dalla titolare dell’esercizio commerciale.

Durante la fuga hanno spintonato la titolare del negozio e hanno malmenato e minacciato un poliziotto libero dal servizio che intervenendo si era qualificato ed aveva tentato di bloccarli, poi con l’autovettura nella quale avevano caricato la refurtiva hanno tentato di investire, oltre al poliziotto e alla proprietaria del supermarket, anche altre persone che intervenute.

Fortunatamente una pattuglia della Polizia Stradale in quel momento era in transito, è intervenuta tempestivamente ed insieme ad uuna Volante del 113, gli agenti sono riusciti a bloccare i due soggetti, entrambi con precedenti di polizia per furto e recuperando il maltolto.

I due sono stati condotti negli Uffici della Questura, l’uomo e la donna sono stati identificati e fotosegnalati in attesa della convalida dell’arresto per una serie di reati che vanno dalla rapina impropria, alla resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e rifiuto di generalità.

Il processo si terrà domani mattina presso il Tribunale di L’Aquila con giudizio direttissimo.