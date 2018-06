Rubata la statua del Cristo degli Abissi

Nel primo pomeriggio di ieri i sub della Associazione Subacquea “Orsa Minore” di Lanciano si sono recati presso la statua del Cristo degli Abissi sui fondali del Comune di Rocca San Giovanni in località Vallevò per le consuete operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria; con sgomento hanno potuto constatare che la statua, opera del Maestro Vito Pancella, e piazzata in loco nel lontano agosto 1994, è stata rubata.

La circostanza è stata denunciata ai Carabinieri di Fossacesia.

L’associazione condanna l’esecrabile gesto che colpisce tutta una comunità locale che è stata privata di quello che era ormai non solo un simbolo religioso, ma anche una occasione di incontro e festeggiamento annuale con la tradizionale fiaccolata in mare della prima domenica di agosto, ed una attrattiva turistica che contribuiva ad impreziosire il nostro mare.