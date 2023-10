Rubato gasolio: Ciclista intercettato dalla polizia con due taniche

Una scoperta inaspettata è avvenuta ieri sera quando un ciclista è stato intercettato da una pattuglia della polizia in via Tiburtina. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, trasportava due taniche di gasolio rubato. L'incidente è stato notato dagli agenti della questura pescarese mentre stavano conducendo un servizio di controllo del territorio.

Gli agenti hanno deciso di invertire il senso di marcia per avvicinare il ciclista, ma quest'ultimo si è reso conto della manovra e ha cercato di dileguarsi velocemente. Nonostante il suo tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a rintracciarlo, e nel frattempo, l'uomo aveva abbandonato le taniche sulla strada insieme a un tubo di gomma.

Dopo un'attenta ispezione, è emerso che le taniche contenevano circa 30 litri di gasolio che erano stati rubati. L'uomo, 37 anni, ha ammesso di aver prelevato il carburante poco prima da un veicolo d'opera, in particolare da un escavatore, che si trovava in un cantiere nelle vicinanze del luogo del controllo.

L'uomo è stato denunciato per il reato di furto di gasolio.