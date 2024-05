Rubinetti a Secco in Abruzzo: Ecco i Comuni Interessati dalle Chiusure Notturne fino al 3 Giugno

L'Aca ha comunicato un calendario di chiusure idriche programmate fino a lunedì 3 giugno in diversi comuni della provincia di Pescara e del Chietino. La decisione è stata presa a causa di un deficit di portata associato all'aumento dei consumi, che sta causando un graduale abbassamento dei livelli idrici nei serbatoi. In attesa dell'autorizzazione per l'attivazione dei pozzi di Bussi, la chiusura notturna si rende necessaria per garantire un'adeguata gestione delle risorse idriche.

Comuni e Orari delle Chiusure

Cepagatti (Villareia, Vallemare, centro urbano fino alla rotatoria fra via Chieti e via Valignani):

22:00 di domenica 26 maggio - 6:00 di lunedì 27 maggio

22:00 di venerdì 31 maggio - 6:00 di sabato 1° giugno

Chieti (città alta, Tricalle, Filippone, Levante, Madonna del Freddo, Colle Marcone):

23:00 di sabato 25 maggio - 6:00 di domenica 26 maggio

23:00 di domenica 2 giugno - 6:00 di lunedì 3 giugno

Francavilla al Mare (via salita San Franco, via Roma e traverse, via San Franco, via Nazionale Centro e relative traverse dalla rotonda San Franco a via Cattaro):

23:00 - 5:00 dal 27 maggio al 3 giugno

Pianella (varie contrade):

22:00 di domenica 26 maggio - 6:00 di lunedì 27 maggio

22:00 di venerdì 31 maggio - 6:00 di sabato 1° giugno

San Giovanni Teatino (Dragonara bassa fino a zona aeroporto e zona industriale):

22:00 di sabato 25 maggio - 6:00 di domenica 26 maggio

Rosciano (varie contrade):

22:00 di domenica 26 maggio - 6:00 di lunedì 27 maggio

22:00 di venerdì 31 maggio - 6:00 di sabato 1° giugno

Scafa (varie vie):

22:00 di mercoledì 29 maggio - 6:00 di giovedì 30 maggio

Spoltore (Santa Teresa e altre zone):

22:00 di domenica 26 maggio - 6:00 di lunedì 27 maggio

22:00 di venerdì 31 maggio - 6:00 di sabato 1° giugno

Tocco da Casauria (intero territorio a eccezione di zona Tiburtina):

22:00 di mercoledì 29 maggio - 6:00 di giovedì 30 maggio

Torre de' Passeri (varie vie):

22:00 di mercoledì 29 maggio - 6:00 di giovedì 30 maggio

Motivo delle Chiusure

"L'abbassamento dei livelli idrici è dovuto a un deficit di portata associato all'aumento dei consumi," ha spiegato l'Aca. La chiusura notturna permetterà di gestire meglio la distribuzione dell'acqua e ridurre l'impatto sulle comunità locali.

Le chiusure potrebbero subire variazioni in base alle necessità operative, e il ripristino del servizio potrebbe avvenire in ritardo nelle zone più elevate, considerate idraulicamente sfavorite. Si consiglia ai residenti di consultare gli aggiornamenti e prepararsi adeguatamente per affrontare le interruzioni.