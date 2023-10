Rugby Internazionale tra Italia e Inghilterra in Occasione del 15° Anniversario del Terremoto

Il prossimo 6 aprile del 2024 segnerà il quindicesimo anniversario del terremoto del 2009, e in questa occasione, lo stadio 'Tommaso Fattori' all'Aquila sarà il palcoscenico di un match internazionale tra le rappresentative Under 19 di Italia e Inghilterra.

La decisione di ospitare questo importante evento sportivo è stata ratificata dal Consiglio della Federazione Italiana Rugby. La partita tra i giovani azzurri e i pari età britannici è inserita nel calendario dei test match 2023-2024 delle nazionali U18 e U19, contribuendo ad ampliare le opportunità di esperienze internazionali per lo sviluppo degli atleti coinvolti nel percorso formativo federale, consentendo loro di affacciarsi su un palcoscenico più ampio grazie a questi test-match.

Nel corso del prossimo novembre, a Rieti, si terrà l'attesissima sfida tra l'Italia e l'Irlanda Province U18, mentre Calvisano (Brescia) ospiterà le partite dei XV U18 e U19 tra Italia e Giappone nel prossimo mese di marzo. Dopo il match del 6 aprile all'Aquila, l'ultimo test match si svolgerà a Viareggio contro il Galles U19. Importante notare che tutti questi incontri saranno trasmessi in diretta streaming su Federugby.it.

Il presidente regionale Fir, Marco Molina, ha commentato con orgoglio questa notizia, dichiarando: "Siamo contenti e orgogliosi che il rugby internazionale torni ancora in Abruzzo, un riconoscimento importante per tutto il lavoro che le società stanno portando avanti. Le nazionali juniores rappresentano l'ossatura del futuro dell'Italrugby. In collaborazione con la Rugby L'Aquila, che gestisce lo stadio Fattori, ci impegneremo a ospitare questo evento nel miglior modo possibile, proprio in un giorno tanto significativo per la città dell'Aquila. Organizzare una partita che celebra i giovani atleti, in occasione dell'anniversario del terremoto, è un modo per costruire il futuro senza mai dimenticare il passato."