S.S. 17, Santangelo: “Dialogo tra Regione e Anas per risolvere i problemi di viabilità”

Si è tenuta ieri mattinapresso la sede ANAS dell’Aquila l’incontro tra gli assessori Regionali Roberto Santangelo e Umberto D’Annuntiis e l’ing. Antonio Marasco Responsabile Struttura Territoriale Abruzzo e Molise (ANAS), per affrontare il tema della viabilità sulla Strada Statale 17.

“È cominciata l’interlocuzione tra la Regione Abruzzo e Anas per discutere il progetto di adeguamento stradale che coinvolge più comuni nella zona est del Capoluogo d’Abruzzo”.

Dichiara l’assessore agli Enti Locali Roberto Santangelo e aggiunge:

“Il confronto con ANAS è il primo passo per assicurare un effettivo miglioramento della viabilità senza trascurare le esigenze delle attività e dei residenti nei paesi di San Gregorio, San Pio delle Camere e Poggio Picenze. La Regione Abruzzo – conclude Santangelo – continuerà a monitorare gli aggiornamenti alla proposta progettuale affinché l’infrastruttura da realizzare sia utile e sostenibile”.