SCANDALO IN REGIONE: L'Aula Semivuota e l'Omaggio Dimenticato: Solo l'Opposizione Ricorda Del Turco

Durante la discussione sull'assestamento di bilancio, in un'aula del Consiglio Regionale dell'Abruzzo in gran parte vuota tra i banchi della maggioranza, è stato il professor Luciano D'Amico, dai ranghi dell'opposizione, a interrompere i lavori per un momento di riflessione. Con la discussione già oltre la metà del suo corso, D'Amico ha preso la parola per ricordare al presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, e al presidente della Regione, Marco Marsilio, la necessità di onorare la memoria dell'Onorevole Ottaviano Del Turco, ex presidente della Regione Abruzzo, recentemente scomparso.

L'appello del professor D'Amico ha portato così alla celebrazione di un minuto di raccoglimento, un gesto che ha risuonato con particolare intensità in un'aula segnata da molte assenze, sottolineando l'importanza del ricordo e della gratitudine verso una figura centrale della politica abruzzese.

Le beghe di partito e gli appetiti di bilancio sembrano aver posto il ricordo e il rispetto in secondo piano, rivelando una certa disattenzione verso il dovere di commemorare un'importante figura istituzionale.