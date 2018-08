SOS INFRASTRUTTURE SICURE" Parte l'iniziativa di cittadinanza attiva di Legambiente Abruzzo

Ponte nuovo

Chiusura per due mesi del 'ponte nuovo' che collega Atessa con Lanciano, strategico per l’area industriale val di Sangro, infrastruttura già posta in osservazione da molti anni per via del disallineamento dei manicotti dei pilastri. Da perizie effettuate ne veniva garantita la stabilità ma dopo i fatti di Genova e il terremoto del Molise, la provincia ha deciso per la sua chiusura per verifica e messa in sicurezza, annunciando anche la sostituzione dei tando discussi manicotti ed il miglioramento sismico.