Sabotaggio al Potabilizzatore: Riduzione del 30% della Fornitura Idrica in Diversi Comuni

Un atto di sabotaggio ha colpito l'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano, causando una significativa riduzione della fornitura idrica in numerosi comuni della provincia di Teramo. La società acquedottistica Ruzzo Reti ha denunciato l’accaduto alle autorità, dopo aver riscontrato immissioni anomale di fango all'interno dell'impianto durante la notte. Questo sabotaggio ha compromesso la capacità operativa del potabilizzatore, riducendo del 30% la potenzialità di erogazione dell'acqua.

Da oltre 16 ore, i tecnici della Ruzzo sono impegnati nel tentativo di ripristinare il normale funzionamento dell’impianto di Colle di Croce. Nel frattempo, sono state attuate misure d’emergenza per limitare i disagi ai cittadini, tra cui l'utilizzo di autobotti e interventi diretti sulla rete idrica.

I comuni potenzialmente interessati dalla riduzione della portata idrica includono Civitella del Tronto, Sant’Egidio, Torano, Ancarano, Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto, Montorio, Tossicia, Colledara, Cellino Attanasio, Basciano, Notaresco, Morro D’Oro, Bellante, Mosciano Sant’Angelo, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Nereto, Campli e alcune zone di Teramo.

"La struttura tecnica aziendale è in contatto costante con i cittadini e gli amministratori locali per fornire supporto e aggiornamenti sul ripristino del servizio," ha dichiarato la Ruzzo Reti in una nota ufficiale, auspicando una rapida soluzione del problema.