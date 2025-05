Salone Libro: il Ministro Giuli in visita allo stand Abruzzo

“Una grande notizia il ritorno al Salone del Libro della Regione Abruzzo”. Con queste parole il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha salutato gli ospiti dello stand Abruzzo nel corso di una breve visita. Accompagnato dall’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, il Ministro si è intrattenuto pochi minuti tra gli scaffali dello stand, “colorato” dalle decine e decine di libri di autori editi da case editrici abruzzesi. “Il ritorno dopo 14 anni non può che far piacere”, ha ribadito il ministro della Cultura, “perché l’Abruzzo riesce ad esprimere al meglio la buona editoria e dunque può essere da stimolo per crescere e fare meglio”. La visita del ministro della Cultura Alessandro Giuli allo stand Abruzzo è stato salutato con favore dall’assessore Santangelo. “E’ un segnale di fiducia verso quell’azione politica che mira a promuovere la cultura abruzzese – ha detto l’assessore -. La presenza istituzionale a Torino della Regione significa proprio questo, tornare all’interno di circuiti nazionali che non possono che fare bene alla crescita culturale dell’Abruzzo”.