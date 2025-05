Salone Libro: il programma di domani allo stand Abruzzo

Si apre domani a Torino il Salone internazionale del Libro al quale la Regione Abruzzo torna dopo anni di assenza. Sarà presente con un proprio spazio espositivo di circa 50 metri quadrati che, come ha detto l’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, “vuole essere la casa della cultura abruzzese in un contesto caratterizzato da uno scambio culturale che solo una kermesse internazionale come il Salone del Libro può garantire”. Lo stand Abruzzo accoglierà una serie di importanti eventi culturali. Questo il programma per domani, giovedì 15 maggio.

Ore 11:00: Memorie Condivise con Agnese Porto, Lola Larra e Paolo Primavera in collaborazione con Rvm Hub Edizioni ed Edicola Edizioni; ore 12:30: Rosaria Spagnuolo:: Ricoclaun. Il sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia; ore 13:30: Dall’Abruzzo Al Mondo, desk informativo con esposizione dei libri delle case editric. Ore 15:00: Peppe Millanta, direttore della Collana “Comete Scie d'Abruzzo"(Ianieri edizioni) con Comete Scie d’Abruzzo, alla scoperta di un Abruzzo ricco di sfumature, raccontandolo con passione, curiosità e uno sguardo rivolto al futuro; ore 16:00: Immagini e memorie, insieme a Rvm Hub Edizioni con Antonio di Cecco, Emanuele Camerini e Chiara Ruberti. ORE 17:00: Peppe Millanta, autore di “Il mondo di Vinpeel” (Neo edizioni), modera Peppe Millanta e Francesco Coscioni; ore 18:00: Dall’Abruzzo Al mondo: lo sguardo di sei case editrici abruzzesi che guardano lontano In collaborazione con Edicola Edizioni, Mario Ianieri Edizioni, Neo Edizioni, Radici Edizioni, RVM HUB Edizioni, Textus Edizioni Un incontro per presentare i progetti editoriali, nati in Abruzzo, delle case editrici coinvolte, al termine del quale segue un momento conviviale.