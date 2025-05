Salvataggio straordinario nel Parco d'Abruzzo: cucciola d'orso in pericolo soccorsa dai guardiaparco

Una cucciola di orso bruno marsicano, di circa quattro-cinque mesi e dal peso di appena tre chilogrammi, è stata recentemente salvata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nei pressi di Pizzone, in provincia di Isernia. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni residenti che hanno notato l'animale vicino alla strada statale 158, in una zona potenzialmente pericolosa per la sua incolumità.I guardiaparco, intervenuti prontamente, hanno inizialmente monitorato la situazione installando fototrappole per verificare la possibile presenza della madre e favorire un eventuale ricongiungimento.

Tuttavia, con il passare delle ore e l'assenza di tracce materne, si è deciso di intervenire per evitare rischi legati alla vicinanza della strada e alla presenza di predatori naturali come lupi e cani da guardiania.La cucciola è stata trasferita al Centro Faunistico di Pescasseroli, dove riceverà le cure necessarie in un ambiente controllato.

Il Parco Nazionale ha attivato il protocollo già sperimentato nel 2015 con l'orsetta Morena, che prevede un periodo di svezzamento seguito da un tentativo di reimmissione in natura.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sottolinea l'importanza di questo intervento per la conservazione dell'orso bruno marsicano, specie simbolo dell'Appennino centrale e a rischio di estinzione. La cucciola, descritta come reattiva e in buona salute, rappresenta una speranza per il futuro della specie.

Il percorso di reinserimento sarà lungo e complesso, richiedendo un attento monitoraggio per garantire che l'animale sviluppi comportamenti adeguati alla vita selvatica. Il successo di questa operazione dipenderà dalla capacità di minimizzare l'imprinting umano e favorire l'acquisizione di abilità necessarie per la sopravvivenza in natura.