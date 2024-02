Salvini Esprime Ottimismo per le Elezioni in Abruzzo: "Il Centrodestra Vincerà"

Matteo Salvini, leader della Lega, si è mostrato ottimista riguardo alle prossime elezioni in Abruzzo, esprimendo fiducia nella vittoria del centrodestra. Parlando con i giornalisti a margine di un evento a Pescara, Salvini ha dichiarato: "Qui si è governato bene, la Lega ha liste forti in tutte le province, mentre in Sardegna in alcune zone avevamo avuto delle difficoltà. Conto in una vittoria del centrodestra, con un risultato a due cifre della Lega".

Rispondendo alle domande sui rapporti tra la Lega e le altre forze di coalizione, considerando alcuni cambiamenti di partito di consiglieri regionali nel corso degli anni, Salvini ha sottolineato: "A me interessa dare risposte agli abruzzesi. La Lega avrà un ottimo risultato, superiore a quello delle politiche dell'anno scorso, e il centrodestra vincerà, perché abbiamo lavorato, non perché gli abruzzesi sono gente strana".

Il leader leghista ha quindi espresso fiducia nel buon governo locale e nella forza delle liste del suo partito, indicando l'Abruzzo come una regione in cui il centrodestra può ottenere una vittoria significativa.