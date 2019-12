Salvini consacra Di Stefano candidato sindaco per Chieti

"Abbiamo un'idea chiara su chi offrire alla città di Chieti come candidato sindaco della Lega: è Fabrizio Di Stefano". Lo ha detto il senatore Matteo Salvini nell'incontro pubblico al teatro auditorium super cinema di Chieti in vista delle prossime elezioni amministrative 2020 nel capoluogo teatino.

"Puntiamo a vincere - ha aggiunto Salvini - e migliorare quel che la città merita che vada migliorato. Portiamo in dote i primi mesi di lavoro alla Regione sulla sanità, sulle infrastrutture, sull'agricoltura: temi cari alla Lega. Sono felice della fiducia che ci hanno dato gli abruzzesi qualche mese fa e li stiamo ripagando.

Eleggere un sindaco per la prima volta in un capoluogo d'Abruzzo alle prossime elezioni amministrative per me sarebbe un'emozione", aggiunge il leader della Lega.