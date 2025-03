Salvini smentisce: nessuna faida con Meloni sugli USA, solo fantasie giornalistiche!

Il leader della Lega, Matteo Salvini, respinge con forza le voci di una presunta tensione con la Premier Giorgia Meloni riguardo ai rapporti con gli Stati Uniti, definendole "ricostruzioni surreali" e prive di fondamento.

In un recente intervento alla scuola di formazione politica della Lega, Matteo Salvini ha categoricamente smentito le indiscrezioni su una presunta "guerra" interna al governo italiano riguardante la politica estera verso gli Stati Uniti. Il vicepremier ha definito tali voci come "retroscena inesistenti e surreali", sottolineando l'infondatezza di queste ricostruzioni giornalistiche.​

Salvini ha rivelato di aver avuto una conversazione telefonica con il vicepresidente americano J.D. Vance, notizia che alcuni media hanno interpretato come segnale di una spaccatura con la Premier Giorgia Meloni. Il leader della Lega ha respinto tali interpretazioni, affermando che si tratta di "scherzi" e non di vero giornalismo.​

Queste dichiarazioni giungono in un momento delicato per la politica estera italiana. La Premier Meloni ha recentemente proposto un vertice immediato tra USA, UE e alleati per affrontare le tensioni internazionali, ribadendo la necessità di evitare divisioni all'interno dell'alleanza occidentale. Nel frattempo, Salvini ha espresso il suo sostegno all'ex presidente Donald Trump, elogiando i suoi sforzi per promuovere la pace e criticando le politiche bellicose che rischiano di prolungare i conflitti.​

Le divergenze tra i leader italiani riguardano anche la partecipazione dell'Italia al piano europeo di riarmo, noto come ReArm Europe. Mentre Meloni ha manifestato cautela nel coinvolgimento dell'Italia in questo progetto, Salvini ha espresso preoccupazioni riguardo all'aumento delle spese militari, sottolineando la necessità di concentrarsi su iniziative diplomatiche per la risoluzione dei conflitti.​

Nonostante queste differenze di vedute, entrambi i leader sembrano concordare sull'importanza di mantenere un forte legame transatlantico e di collaborare con gli alleati per garantire la sicurezza e la stabilità internazionale. Salvini ha ribadito che non esiste alcuna "guerra" interna al governo sulla politica estera, invitando i media a evitare speculazioni infondate che possono minare l'unità dell'esecutivo.

In conclusione, le recenti dichiarazioni di Salvini mirano a dissipare le voci su presunte tensioni con Meloni riguardo ai rapporti con gli Stati Uniti, enfatizzando la coesione all'interno del governo italiano nel perseguire una politica estera equilibrata e orientata alla pace.