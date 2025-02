San Valentino al gelo: neve e temperature in picchiata, weekend da brividi in tutta Italia

Un'ondata di freddo intenso colpirà l'Italia proprio nel weekend di San Valentino, con nevicate a bassa quota, piogge e un calo significativo delle temperature. Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni.

Venerdì 14 febbraio: pioggia e neve fino in collina Il Nord Italia sarà investito da una perturbazione che porterà piogge e rovesci su Lombardia, Emilia Romagna e Nordest, con neve che scenderà fino a quote collinari. Situazione più tranquilla al Nordovest, dove si attendono maggiori schiarite. Le temperature saranno in netta diminuzione, con massime comprese tra 7 e 11 gradi.

Al Centro, il maltempo colpirà le regioni adriatiche e appenniniche, portando rovesci e neve in montagna, in abbassamento fino alle colline dell'Appennino settentrionale. Solo la Toscana vedrà un miglioramento nel corso della giornata. Anche qui le temperature caleranno, con massime tra 10 e 14 gradi.

Il Sud, inizialmente con cieli sereni, vedrà un peggioramento nel pomeriggio: piogge in arrivo su Campania, Calabria e Sicilia orientale, oltre al Gargano. Temperature stazionarie, con massime tra 13 e 17 gradi.

Sabato 15 febbraio: peggiora al Sud, miglioramenti al Nord La giornata di sabato vedrà un progressivo miglioramento al Nord, con cielo soleggiato salvo residui fenomeni su Romagna ed Emilia, dove potranno verificarsi deboli nevicate a quote collinari. Temperature stabili con massime tra 7 e 11 gradi.

Le regioni del Centro, in particolare il versante adriatico e il basso Lazio, saranno ancora interessate da rovesci e nevicate in Appennino. Situazione più tranquilla in Toscana, dove il tempo tenderà a migliorare. Massime comprese tra 8 e 12 gradi.

Il Sud sarà ancora coinvolto in una fase di instabilità atmosferica, con piogge, temporali e neve in montagna. Le temperature inizieranno a scendere anche qui, con massime comprese tra 12 e 16 gradi.

Domenica 16 febbraio: sole al Nord, instabile al Sud Domenica si conferma una giornata di transizione, con il tempo che migliorerà in quasi tutta la Penisola. Il Nord godrà di un cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore calo nei valori minimi e massime stabili tra 7 e 11 gradi.

Al Centro, il tempo risulterà stabile e soleggiato, ad eccezione del versante adriatico, dove potrebbero persistere alcune nubi sparse, senza fenomeni significativi. Temperature in lieve diminuzione, con massime tra 9 e 13 gradi.

Il Sud, invece, resterà ancora alle prese con qualche rovescio sparso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le precipitazioni andranno gradualmente attenuandosi entro sera. Massime tra 11 e 15 gradi.

Tendenza per la prossima settimana: migliora, ma con freddo persistente Lunedì 17 e martedì 18 febbraio segneranno un graduale ritorno alla stabilità atmosferica, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Paese. Tuttavia, le temperature rimarranno basse, con gelate notturne diffuse nelle zone interne del Centro-Nord. Le regioni meridionali potrebbero sperimentare ancora qualche pioggia residua, ma in via di attenuazione.

A metà settimana, l'alta pressione potrebbe riportare condizioni più miti, anche se non si escludono nuove incursioni fredde da Est Europa, pronte a riportare instabilità e nuovi cali termici.