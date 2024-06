Sangiuliano in città per gli "Stati Generali della Lettura", Magari andrà Meglio che allo Strega

Il 28 e 29 giugno, L'Aquila sarà il palcoscenico degli Stati Generali della Lettura, un'importante iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. L'evento, che si terrà nella Sala Ipogea dell'Emiciclo, sarà aperto dal ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il Comune dell'Aquila, su proposta del sindaco Pierluigi Biondi, ha aderito con entusiasmo all'iniziativa. Questa due giorni vedrà la partecipazione di figure chiave nel campo della promozione della lettura, operatori abruzzesi della filiera del libro, e rappresentanti dei Comuni impegnati nei Patti della lettura e nel progetto "Città che legge". Il capoluogo abruzzese, infatti, mira a ottenere questo riconoscimento, avendo già approvato il progetto "Patto locale per la lettura" a dicembre, con l'obiettivo di incentivare la lettura come strumento di inclusione e crescita per le giovani generazioni.

Il prossimo numero della rivista "Città che legge", curato dal Centro per il libro e la lettura, sarà dedicato proprio a L'Aquila. Il sindaco Biondi ha commentato: "La lettura è uno dei baluardi dello sviluppo culturale e della coscienza civica delle comunità. Con questo spirito, abbiamo promosso l'erogazione di voucher per l'acquisto di libri tra i neodiciottenni. Questa terra ha lasciato tracce nelle opere di grandi autori italiani e le panchine letterarie nel centro storico, con citazioni di Hemingway, Silone, Merini e Gadda, ne sono una testimonianza."

Biondi ha inoltre sottolineato l'importanza dell'evento nel contesto della candidatura di L'Aquila a Capitale Italiana della Cultura 2026, confermando il ruolo centrale della città nella promozione della lettura e nel dialogo tra realtà editoriali e istituzioni territoriali.

Si spera che questo atteggiamento verso la cultura e la lettura porti la città, ma soprattutto il suo primo cittadino, a non censurare più importantissimi autori come Zerocalcare, che è uno dei pochi italiani a vendere centinaia di migliaia di libri ed è a tutti gli effetti un esponente della cultura nazionale. Si auspica anche di evitare l'assenza della città o della regione dalla più importante fiera di settore, come il Salone del Libro di Torino, che quest'anno ha visto nuovamente assenti L'Aquila e l'Abruzzo.