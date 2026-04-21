Sangue sulla superstrada del Liri: altro schianto mortale a Balsorano oggi

Ancora un incidente lungo la statale 690 dopo la tragedia di ieri: scontro tra auto e tir, una vittima e due feriti, traffico deviato

Non si ferma la scia di incidenti sulla superstrada del Liri. Nella mattinata odierna, lungo la statale 690 Avezzano-Sora, si è verificato un nuovo incidente mortale che ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 36,500, nel territorio comunale di Balsorano, dove un’auto si è scontrata con un mezzo pesante. A seguito dell’impatto, la vettura è stata sbalzata contro il guardrail, riportando danni gravissimi.

Il bilancio è pesante: una vittima e due feriti, di cui uno in condizioni più critiche, trasportato all’ospedale di Sora. L’altro ferito è stato invece trasferito all’ospedale di Avezzano per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica.

Presenti anche le squadre Anas, che stanno lavorando per la messa in sicurezza della carreggiata e il ripristino della viabilità. Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla SR 82, con disagi alla circolazione.

L’episodio riaccende l’attenzione su un tratto già segnato da recenti tragedie. Solo nella giornata di ieri, a breve distanza dal luogo dell’incidente odierno, un camionista ha perso la vita dopo essere precipitato da un ponte con il proprio mezzo pesante nei pressi dello svincolo per Civitella Roveto.

Due episodi ravvicinati che riportano al centro il tema della sicurezza stradale lungo una delle arterie più trafficate del territorio. Le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le cause dello scontro e valutare eventuali responsabilità.