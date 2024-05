Sanità Abruzzo: Ok al Piano di Copertura del Disavanzo, Nessun Aumento di Tasse

Il tavolo di monitoraggio sulla spesa sanitaria, istituito presso i ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha dato il via libera al Disegno di legge della Giunta regionale dell'Abruzzo per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale, risultato dal conto economico del quarto trimestre 2023. L'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha confermato che non ci saranno aumenti di tasse, commissariamenti o tagli ai servizi sanitari in Abruzzo.

"Sapevamo di aver fatto le scelte giuste per il bene della nostra regione," ha dichiarato Verì. "Attraverso l'approvazione delle coperture finanziarie individuate, viene garantito l'equilibrio economico-finanziario dei conti. Il prossimo passaggio è l'individuazione dei piani di razionalizzazione delle spese delle quattro Asl, come previsto dalla legge approvata, per garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti."

I piani di razionalizzazione dovranno includere un'analisi dettagliata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, oltre a proposte di miglioramento nell'allocazione delle risorse. Saranno previste strategie di ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture e tecnologie sanitarie esistenti e misure per incrementare l'integrazione tra i diversi servizi sanitari, ospedalieri, territoriali e socio-sanitari.