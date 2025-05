Sanità abruzzese al collasso: proteste all'Aquila contro la gestione regionale

Sit-in davanti all'ospedale San Salvatore: opposizioni e cittadini denunciano il degrado dei servizi sanitari e chiedono interventi immediati.

Una nuova manifestazione ha avuto luogo questa mattina davanti all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove esponenti del Patto per l'Abruzzo e delle forze di opposizione comunale si sono riuniti per denunciare le gravi criticità del sistema sanitario regionale. I manifestanti hanno espresso preoccupazione per la gestione della sanità pubblica in Abruzzo, evidenziando carenze strutturali e organizzative che compromettono l'efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

La protesta si inserisce nell'ambito dell'"Operazione Verità", una serie di iniziative promosse dal Patto per l'Abruzzo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche del settore sanitario. Secondo i promotori, la situazione è particolarmente critica nella provincia dell'Aquila, dove si registrano carenze di personale, lunghe liste d'attesa e infrastrutture inadeguate.

I rappresentanti delle opposizioni hanno sottolineato la necessità di un cambio di rotta nella gestione della sanità regionale, chiedendo maggiore trasparenza e un coinvolgimento attivo delle comunità locali nelle decisioni strategiche. In particolare, è stata evidenziata l'urgenza di investire in risorse umane e tecnologiche per garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti.

Le proteste odierne seguono una serie di mobilitazioni che hanno interessato diverse località abruzzesi nelle ultime settimane, tra cui Sulmona e Teramo, dove cittadini e operatori sanitari hanno manifestato per chiedere interventi concreti e immediati. Le iniziative continueranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulle problematiche del settore e di sollecitare una risposta adeguata da parte delle istituzioni.