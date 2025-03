Sanità in rovina: Centrodestra trascina l'Abruzzo nel baratro dei Livelli Essenziali di Assistenza

Dal progresso al declino: il preoccupante crollo dell'Abruzzo nella classifica LEA tra ritardi, carenze strutturali e scelte politiche discutibili

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rappresentano il parametro con cui viene valutata la qualità e l'efficienza del sistema sanitario regionale. Si tratta di prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) deve garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o con il pagamento di un ticket, al fine di assicurare un accesso equo e uniforme alle cure.

Il drammatico calo dell'Abruzzo nella classifica LEA

La Regione Abruzzo ha vissuto un'oscillazione tra adempienza e inadempienza, con progressi evidenti in passato e un forte crollo negli ultimi anni, coincidente con le amministrazioni di centrodestra. Analizzando i dati dal 2010 al 2023, emerge un quadro allarmante:

2010-2013 : L'Abruzzo si colloca tra la 13ª e la 15ª posizione , risultando inadempiente . Questo periodo è caratterizzato dall'amministrazione Chiodi/Venturoni , durante il quale la Regione non ha raggiunto gli standard minimi richiesti.

2014-2019 : Con l'amministrazione D'Alfonso/Paolucci , si registra un netto miglioramento . Dal 2014 la Regione viene considerata adempiente , avanzando fino alla 7ª posizione nel 2017 e alla 9ª nel 2019 .

2020-2023: Con l'amministrazione Marsilio/Verì, si osserva un crollo verticale. Nel 2020 l'Abruzzo torna inadempiente, migliora temporaneamente nel 2021 (12ª posizione), ma poi subisce un pesante arretramento nel 2022 (16ª posizione, inadempiente) e nel 2023, quando scivola alla 18ª posizione, segnando un ritorno a livelli di criticità preoccupanti.

Il dato più evidente è che, sotto la guida di governi regionali di centrodestra, la sanità abruzzese ha subito una brusca involuzione, perdendo posizioni e qualità nell'erogazione dei servizi ai cittadini.

Le principali prestazioni compromesse dai problemi LEA

I LEA si suddividono in tre principali categorie:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica: comprende vaccinazioni, monitoraggio delle malattie infettive e promozione di stili di vita sani. Assistenza distrettuale: include le visite mediche specialistiche, l'assistenza domiciliare e i servizi di pediatria e maternità. Assistenza ospedaliera: comprende ricoveri, interventi chirurgici, pronto soccorso e servizi di emergenza.

Con il deterioramento della sanità regionale, molte di queste prestazioni subiscono ritardi e difficoltà di accesso, con conseguenze dirette sulla salute della popolazione.

Le scelte politiche che hanno danneggiato la sanità abruzzese

Il recente crollo della Regione Abruzzo nella classifica LEA solleva diverse preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle cure, i tempi di attesa e la distribuzione delle risorse sanitarie. Tuttavia, a incidere negativamente è stata soprattutto la gestione politica degli ultimi anni, con governi regionali che hanno operato tagli indiscriminati e mancati investimenti. Tra le criticità emergono:

Liste di attesa insostenibili per visite specialistiche e interventi chirurgici.

Carenza cronica di personale sanitario , in particolare nei piccoli centri.

Tagli alle risorse e difficoltà nel garantire un'equa distribuzione dei servizi tra le province.

Privatizzazione crescente della sanità, che penalizza le fasce più deboli della popolazione.

Un futuro incerto: quali sono le sfide per l'Abruzzo?

Per invertire la rotta e riconquistare la fiducia dei cittadini, l'Abruzzo deve avviare una riforma strutturale del sistema sanitario, investendo in potenziamento delle strutture, digitalizzazione dei servizi e assunzione di nuovo personale medico e infermieristico. Tuttavia, senza una netta inversione delle politiche sanitarie adottate dal centrodestra, il rischio è che la Regione sprofondi ulteriormente in una crisi sanitaria senza precedenti, lasciando i cittadini abruzzesi senza adeguate garanzie per la loro salute.