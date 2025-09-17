Santangelo: 12 progetti per il contrasto alla povertà educativa: stanziati 9,5 milioni di euro

Dodici progetti approvati, un impegno finanziario complessivo di 9,5 milioni di euro e un finanziamento di 791 mila euro per ciascuna iniziativa. Sono i numeri principali del primo avviso pubblico per il contrasto alla povertà educativa in Abruzzo, promosso nell’ambito della programmazione FSE Plus 2021-2027.

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha presentato i risultati in conferenza stampa, sottolineando come l’iniziativa risponda a una necessità strutturale e non occasionale. «L’avviso – ha dichiarato – ha evidenziato sia la capacità progettuale dei territori, sia la domanda di interventi stabili nel campo della marginalità sociale. In una fase particolarmente delicata, la proposta ha raccolto ampio consenso tra gli operatori del settore, consentendo di avviare servizi di aggregazione sociale e giovanile di grande importanza».

Il programma coinvolge complessivamente 24 ambiti sociali, 40 istituti scolastici, 2 aziende pubbliche di servizi alla persona, l’azienda speciale di Montesilvano, le 4 Asl regionali, 12 organismi di formazione e ben 94 realtà del terzo settore, tra fondazioni, associazioni, cooperative sociali, consorzi e volontariato. Ogni progetto avrà una durata di 24 mesi, con l’obiettivo di creare reti territoriali solide e di rispondere ai bisogni educativi e sociali delle nuove generazioni.

Un elemento innovativo dell’iniziativa è l’introduzione dello psicologo scolastico, figura che sarà prevista in ciascun progetto. «Siamo tra le prime regioni a renderlo operativo – ha evidenziato Santangelo –. Ogni proposta contiene una quota riservata alla creazione di questo ruolo di supporto per le scuole. L’obiettivo per il futuro è ampliare ulteriormente l’intervento, inserendo anche il pedagogista scolastico per la fascia 0-6 anni».

L’avvio di questa prima edizione rappresenta, secondo la Regione, un passo significativo nel rafforzamento delle politiche sociali ed educative, con l’intento di favorire pari opportunità e inclusione, contrastando in maniera concreta le condizioni di povertà educativa.