Santangelo Traccia il Bilancio della sua Presidenza: "Emozione e Rispetto per l'Istituzione"

“Era il 4 luglio 2022 (esattamente due anni fa) quando l’Assise Civica del Capoluogo si espresse, votando all’unanimità, per la mia elezione quale Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila: un momento che ricordo con profonda emozione e che ha segnato una nuova fase del mio impegno politico. Un onore, assumere questo importante ruolo, che spero di ricoprire sempre con la giusta consapevolezza e il senso di responsabilità, nel pieno rispetto del valore delle Istituzioni. Proprio per il consenso bipartisan riposto nella mia persona è stata, e lo è tuttora, mia cura assicurare la massima imparzialità nello svolgimento dei lavori assembleari, in modo che i diritti dei Consiglieri siano costantemente tutelati nell'interesse esclusivo della comunità”.

Con queste parole Roberto Santangelo ricorda l’anniversario dalla designazione a Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila e aggiunge:

“Sono stati due anni intensi in cui abbiamo portato all’attenzione della civica assemblea le istanze della cittadinanza in 53 Consigli Comunali e attraverso un’attività politica mirata a invitare cittadine e cittadini alla cosa pubblica. Seguendo le disposizioni che regolano l’attività del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e dell’Ufficio di Presidenza, è da sempre nel mio interesse garantire la regolarità dei lavori secondo i princìpi di lealtà e trasparenza istituzionale, nel rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione affinché sia mantenuto un clima sereno di confronto e collaborazione”.

Ricordando il ritorno del Consiglio Comunale nella sede storica a Palazzo Margherita, Santangelo continua:

“Un obiettivo importante che abbiamo raggiunto in sinergia con l’Amministrazione comunale, a quasi 15 anni dal sisma del 2009, per restituire alla collettività il luogo simbolo del Governo cittadino. La sede in Piazza Palazzo, nel cuore dell’Aquila, ha motivato ancora di più il mio desiderio di avvicinare la cittadinanza alle Istituzioni, a partire dalle giovani generazioni. A questo proposito la sala del Consiglio Comunale è stata aperta alle scuole, di ogni ordine e grado, per permettere ad alunne e ad alunni di conoscere i palazzi storici aquilani e a comprendere l’attività politica e amministrativa della Città”.

Concludendo il Presidente del Consiglio Santangelo lancia un messaggio per il futuro:

“Continuiamo sulla strada del confronto e del dialogo tra le diverse realtà politiche in Consiglio nell’interesse comune di lavorare per il benessere della comunità e per lo sviluppo del Capoluogo d’Abruzzo, tenendo a cuore la fiducia riposta dai cittadini nei rappresentanti eletti”.