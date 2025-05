Santangelo alla commissione Cultura aperta al Ministro Giuli

Dal fondo unico per lo spettacolo (Fus) ai progetti PNRR fino al sistema museale. Il Salone del Libro è stata l’occasione per le Regioni di organizzare una riunione della commissione Cultura della Conferenza delle Regioni, alla quale ha preso parte anche l’assessore Roberto Santangelo. Alla Commissione ha partecipato anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. “E’ stata una presenza importante – ha detto l’assessore Santangelo al termine della riunione – perché ci ha permesso di avere un breve confronto con il Ministro in relazione ad alcune problematiche che assillano le regioni in materia di cultura e valorizzazione del patrimonio culturale. Il confronto è partito dal Fus sul cui decreto attuativo, come Regioni, abbiamo chiesto l’esame preventivo prima della firma ministeriale; a seguire si è discusso dei progetti che sono finanziati nell’ambito del PNRR ed infine le problematiche connesse al sistema museale nazionale”.