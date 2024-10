Santangelo incontra Corsi: dialogo aperto tra Regione e Università per il futuro della ricerca

L'assessore regionale ribadisce l'importanza della cooperazione con le università abruzzesi per lo sviluppo di alta formazione e innovazione.

Teramo, l'assessore Santangelo incontra il nuovo rettore Christian Corsi: pianificate sinergie per ricerca e formazione

Sarà operativo dal prossimo 1° novembre come nuovo rettore dell'Università di Teramo, ma Christian Corsi ha già avviato i primi contatti istituzionali. In vista del suo imminente insediamento, l’assessore regionale alla Ricerca e all'Università, Roberto Santangelo, ha voluto incontrarlo per delineare strategie comuni finalizzate alla crescita dell’alta formazione e della ricerca in Abruzzo.

“Il rapporto con le Università è fondamentale per il progresso della nostra regione", ha dichiarato Santangelo. Durante l'incontro, l'assessore ha sottolineato come la Regione Abruzzo miri a sviluppare una programmazione efficace, puntando su collaborazioni strette con le principali istituzioni accademiche del territorio. L'obiettivo è chiaro: creare un sistema virtuoso che favorisca l’innovazione e l’istruzione avanzata, elementi essenziali per affrontare le sfide future.

Uno dei punti chiave emersi dal confronto riguarda la programmazione FSE Plus 2021-2027, in cui una parte significativa delle risorse stanziate dall'Unione Europea sarà destinata proprio all’alta formazione e alla ricerca. Santangelo ha evidenziato che queste risorse permetteranno di sostenere progetti non solo legati agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS), ma anche di avviare finanziamenti specifici, come i voucher per i ricercatori universitari. Questa misura rappresenta un'opportunità cruciale per incentivare la produzione scientifica e tecnologica regionale.

L'incontro con Corsi è servito a consolidare un rapporto di collaborazione già esistente tra le istituzioni. L’assessore ha infatti ribadito che è necessario avviare sin da subito un dialogo costruttivo con tutte le tre università abruzzesi, coinvolgendo anche l’Università dell’Aquila e quella di Chieti-Pescara, per dare vita a un piano sinergico che punti a potenziare l’offerta formativa e a valorizzare le eccellenze del territorio.

Santangelo ha poi ricordato come la Regione abbia già avviato diversi progetti in tale direzione, evidenziando l’importanza della ricerca come motore di sviluppo per il futuro. “Abbiamo bisogno di una strategia chiara e condivisa”, ha sottolineato, “per far sì che le nostre università possano competere a livello nazionale e internazionale, rafforzando la propria capacità di attrarre giovani talenti e risorse”.

L’incontro tra Santangelo e Corsi ha posto le basi per future collaborazioni concrete, puntando non solo sulla formazione accademica, ma anche sulla creazione di reti di ricerca che possano portare benefici tangibili all’economia regionale. Un’attenzione particolare sarà riservata al settore tecnologico e scientifico, con la possibilità di sfruttare i fondi europei per supportare progetti innovativi che rispondano alle esigenze del territorio e alle sfide globali.

Il dialogo tra istituzioni politiche e accademiche è stato definito "vitale" dallo stesso Santangelo, che ha concluso affermando: "Vogliamo che l'Abruzzo sia un esempio di eccellenza in Italia per quanto riguarda l'alta formazione e la ricerca. Per questo, è fondamentale che Regione e Università lavorino insieme, condividendo obiettivi e risorse in modo coordinato".

L’incontro con il rettore Corsi è solo l’inizio di un percorso che, nelle intenzioni delle parti, mira a proiettare la regione verso una nuova fase di crescita e sviluppo, facendo leva su una collaborazione strategica tra pubblico e privato e favorendo una maggiore interazione tra mondo accademico e imprenditoriale.

Il ruolo delle università, dunque, si conferma cruciale non solo nella formazione dei giovani, ma anche come centro di produzione di conoscenza e innovazione, con ricadute dirette sul tessuto economico e sociale dell’Abruzzo. L'insediamento di Christian Corsi alla guida dell’Università di Teramo avviene in un contesto ricco di sfide, ma anche di opportunità, che Regione e istituzioni accademiche sono pronte a cogliere insieme.