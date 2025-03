Sasi annuncia: stop alle chiusure programmate, torna l'acqua nelle case abruzzesi

Grazie al recupero della Sorgente del Verde, la Sasi sospende le chiusure programmate che hanno interessato 87 comuni abruzzesi negli ultimi nove mesi.

Dopo un periodo di circa nove mesi caratterizzato da frequenti interruzioni del servizio idrico, la Sasi, società che gestisce l'approvvigionamento d'acqua in 87 comuni dell'Abruzzo, ha comunicato la sospensione delle chiusure programmate. Questo risultato è stato possibile grazie al recupero della Sorgente del Verde, la cui portata era stata significativamente ridotta a causa della siccità.

La siccità degli ultimi mesi aveva portato la Sasi a implementare una serie di chiusure programmate per gestire la carenza d'acqua, con sospensioni che, in alcuni casi, duravano fino a 15 ore consecutive.

La situazione era così critica che il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, aveva richiesto lo stato di emergenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La recente nevicata sulla Majella ha contribuito allo scioglimento della neve, aumentando la portata delle sorgenti e permettendo la sospensione delle chiusure programmate.

Il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, ha sottolineato l'importanza di questo recupero, evidenziando come la situazione sia ora sotto controllo grazie alle condizioni climatiche favorevoli.

Nonostante la ripresa, la Sasi invita la popolazione a mantenere comportamenti responsabili nell'uso dell'acqua, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e prevenire future emergenze.

Questo sviluppo rappresenta un sollievo per le comunità locali, che hanno affrontato mesi di difficoltà a causa delle interruzioni del servizio idrico. La collaborazione tra istituzioni e cittadini sarà fondamentale per assicurare una gestione efficace delle risorse idriche in futuro.