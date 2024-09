Scandalo a Bologna: scoperto giro di diplomi falsi, sette persone indagate

L'indagine della Guardia di Finanza rivela un sistema di corruzione nelle scuole paritarie per ottenere diplomi comprati, con un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro.

La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto un vasto sistema di corruzione e falsificazione di diplomi di maturità, smantellando un vero e proprio 'diplomificio' che coinvolge diverse scuole in Italia. Gli investigatori hanno rivelato che era possibile ottenere un diploma di maturità pagando somme ingenti, partecipando a lezioni di recupero presso un istituto privato di Bologna e poi sostenendo, e superando, la prova finale in due scuole paritarie situate in Campania e Marche. Inizialmente si pensava che una delle scuole coinvolte fosse in Abruzzo, ma le indagini hanno poi escluso questa regione.

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, il sistema di falsificazione si basava su una rete di connivenze tra i responsabili dell'istituto bolognese e le scuole paritarie coinvolte. Il giro d'affari generato da questa truffa è stimato in centinaia di migliaia di euro, con almeno 250.000 euro già accertati come frutto di scambi di denaro tra gli istituti, cifra che potrebbe aumentare con il progredire delle indagini.

Sono sette le persone attualmente indagate, con accuse che includono associazione per delinquere finalizzata alla falsificazione e alla corruzione. Gli indagati sono legati sia all'istituto privato di Bologna, che ha organizzato i corsi di recupero, sia alle scuole paritarie che hanno rilasciato i diplomi falsi. Questa mattina, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e sequestri, inclusi conti correnti e l'immobile a Bologna dove si svolgevano le attività didattiche.

Le indagini hanno evidenziato che l'istituto bolognese, grazie a questo sistema illegale, aveva acquisito una notevole popolarità tra i giovani desiderosi di recuperare anni scolastici persi. In soli cinque anni, i ricavi dell'istituto sono aumentati del 600%, un dato che sottolinea l'entità e la diffusione del fenomeno.

Questo scandalo mette in luce un problema più ampio di corruzione e mancanza di controlli nel sistema educativo italiano, in particolare nelle scuole paritarie, che dovrebbero garantire la stessa qualità e rigore delle scuole pubbliche. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare eventuali ulteriori responsabili e comprendere l'intero meccanismo che ha permesso a questo sistema fraudolento di prosperare per anni.

La vicenda rappresenta un duro colpo per l'integrità del sistema scolastico e pone serie domande sulla vigilanza e la trasparenza delle istituzioni educative in Italia. La Guardia di Finanza continua a lavorare per fare piena luce su tutti gli aspetti di questa inquietante vicenda, che rischia di avere ripercussioni significative sulla fiducia dei cittadini nel sistema educativo.