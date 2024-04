Scandalo a Pescara al Noto Imprenditore delle Marmellate. Sequestro Record della GdF

Un'imponente operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all'arresto di un imprenditore del Pescarese, attivo nel settore del confezionamento di marmellate, il cui marchio e le società erano conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Tuttavia, dietro la facciata di successo si celava un intricato intreccio di frodi finanziarie, culminate in una bancarotta fraudolenta di proporzioni sconcertanti.

L'uomo è accusato di bancarotta fraudolenta e reati fiscali, in seguito alla scoperta di una rete di carte false che hanno messo in ginocchio le sue società e il suo marchio. Come risultato delle indagini, sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie.

Le autorità giudiziarie locali hanno coordinato le operazioni che hanno visto l'intervento tempestivo dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, con il supporto di militari e mezzi aerei del Reparto Operativo Aeronavale del capoluogo adriatico.

Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara su incarico della Procura della Repubblica, hanno rivelato un intricato schema di frode. L'amministratore dell'impresa avrebbe svuotato le società indebitate, simulando la cessione dei beni aziendali a una serie di partner produttivi, con sede nel Chietino, nel Molisano e nella zona di Napoli, tutti riconducibili allo stesso amministratore. Tali trasferimenti, avvenuti senza alcun corrispettivo, hanno permesso la continuazione dell'attività produttiva, seppur sotto la gestione di una società priva di debiti fiscali, formalmente amministrata dal fratello dell'imprenditore, anch'egli coinvolto nelle indagini.

Questo scandalo bancarotta ha scosso la comunità imprenditoriale locale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l'integrità del settore commerciale. Le autorità competenti stanno ora lavorando per portare alla luce ulteriori dettagli e garantire giustizia per gli affetti da questa truffa.