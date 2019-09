Scandalo a Trasacco, le conigliette di Play Biy alla festa patronale, l'ira del parroco

Scandalo a Trasacco, piccolo centro in provincia de L'Aquila. Durante le feste patronali di S. Cesidio e Rufino, quattro conigliette di Playboy hanno distribuito la famosa rivista in un bar. Polemiche per l'iniziativa, tra chi si è fatto una risata ironica e chi invece, come, il parroco si è indignato. "Il corpo umano che diventa merce, le feste patronali usate per gli spogliarelli. Così viene meno la dignità della persona", ha tuonato il sacerdote.

"Sono addolorato", ha spiegato durante l'omelia don Francesco, sottolineando come il profano abbia preso il sopravvento sul sacro. Chi invece era soddisfatto, raccontano i quotidiani locali, era il proprietario del bar, soprattutto per gli incassi a fine giornata.