Scandalo a Treviso: Maestra d'asilo scoperta su OnlyFans, cosa succede ora?

La scoperta del profilo su OnlyFans di Elena Maraga fa esplodere il dibattito sulla condotta degli insegnanti sui social, con nuovi codici etici in arrivo.

Il caso di Elena Maraga, maestra di asilo e bodybuilder di 29 anni di Varago di Maserada, in provincia di Treviso, ha scatenato una tempesta di polemiche dopo che è stato rivelato che la donna condivideva contenuti su OnlyFans. La Federazione italiana scuole materne (Fism) di Treviso ha risposto rapidamente, avviando la redazione di un codice etico che regolerà il comportamento degli insegnanti anche sui social media. Il codice verrà sottoposto a votazione durante l'assemblea provinciale del prossimo 30 aprile.

Simonetta Rubinato, presidente della Fism di Treviso, ha sottolineato che, pur non volendo entrare nel merito delle scelte private di ciascuno, il concetto di decoro e riservatezza dovrebbe essere alla base della professione di insegnante. "Il comportamento online di un insegnante, soprattutto quando riguarda piattaforme come OnlyFans, non si allinea con i principi richiesti dalla nostra professione", ha commentato. La discussione, delicata e complessa, ha portato la Fism a mettere in evidenza l'importanza di proteggere i bambini, le famiglie e gli stessi insegnanti dalle conseguenze di un caso mediatico che potrebbe danneggiare la loro reputazione.

Nel frattempo, sul fronte delle piattaforme di contenuti per adulti, è emerso anche un altro caso di evasione fiscale. La Guardia di Finanza di Ferrara ha condotto un controllo su una digital content creator attiva su OnlyFans e Mondo Cam Girls, scoprendo ricavi non dichiarati pari a 110.000 euro tra il 2018 e il 2023. Oltre alla multa, la donna è stata segnalata per l'applicazione di un’imposta specifica sui guadagni derivanti da contenuti per adulti.

Infine, un altro caso di cronaca ha coinvolto un influencer milanese di OnlyFans, Andrea Bianchi, che ha denunciato di essere stato aggredito e derubato a Torino, all'esterno di un locale nel Parco del Valentino, la notte di San Silvestro. L'influencer ha raccontato l'incidente sui social, raccontando di essere stato picchiato e derubato mentre si trovava con un amico. La vicenda, che ha portato alla denuncia delle forze dell’ordine, ha suscitato grande attenzione.

Questi episodi hanno acceso il dibattito sul confine tra vita privata e professionale, soprattutto per coloro che sono attivi online, come nel caso di molti influencer o insegnanti.