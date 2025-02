Scandalo alimentare: supermercato chiuso per cibo avariato e gravi carenze igieniche

A Ortucchio, sequestrati 400 kg di alimenti deteriorati e laboratorio abusivo scoperto; esercizio commerciale chiuso per gravi irregolarità.

Nel comune di Ortucchio, in provincia dell'Aquila, un'operazione congiunta dei Carabinieri del Nas di Pescara e della Guardia di Finanza di Avezzano ha portato al sequestro di 400 chilogrammi di alimenti avariati e privi di tracciabilità all'interno di un supermercato locale. L'intervento è scaturito dalla segnalazione di un cliente abituale del punto vendita, preoccupato per le condizioni igieniche osservate.

Durante l'ispezione, le autorità hanno scoperto un laboratorio clandestino adibito alla preparazione di cibi, situato in un container non conforme alle normative. Le pietanze preparate in questo spazio venivano poi messe in vendita nel supermercato stesso. Il locale adibito a cucina presentava gravi carenze igienico-sanitarie ed era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. Inoltre, i macchinari utilizzati erano arrugginiti e molti prodotti alimentari erano privi di indicazioni sulla filiera di provenienza. Particolarmente preoccupante è stata la scoperta di grandi quantità di carne in stato di decomposizione, rappresentando un serio rischio per la salute dei consumatori.

A seguito di queste gravi violazioni, gli uffici competenti della ASL hanno disposto l'immediata chiusura dell'esercizio commerciale. Il titolare del supermercato è stato denunciato per frode in commercio e per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.

Questo episodio non è un caso isolato nella regione. In precedenza, nella zona della Marsica, i Carabinieri del Nas avevano sequestrato 70 chilogrammi di cibo scaduto in un altro supermercato, riscontrando anche rilevanti carenze igienico-sanitarie nei locali e nelle attrezzature. Questi eventi sottolineano l'importanza di controlli rigorosi e costanti da parte delle autorità per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute pubblica.

I consumatori sono invitati a prestare massima attenzione alla qualità e alla provenienza dei prodotti acquistati, segnalando alle autorità competenti qualsiasi anomalia riscontrata nei punti vendita. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per prevenire e contrastare pratiche commerciali illecite che mettono a repentaglio la salute della collettività.