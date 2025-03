Scandalo in Regione: 100.000 euro per festa del Parco Maiella mentre aumentano le tasse

Mentre si discute dell'aumento delle tasse per coprire il deficit sanitario, la Regione Abruzzo stanzia 100.000 euro per celebrare il trentesimo anniversario del Parco Nazionale della Maiella.​

Nell'ultimo incontro della Commissione Bilancio, i membri hanno affrontato l'aumento dell'addizionale IRPEF, una misura necessaria per colmare il deficit del sistema sanitario regionale e rimettere in sesto il bilancio pubblico. Questa decisione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini abruzzesi, già provati da una pressione fiscale crescente.​

Tuttavia, mentre le famiglie e le imprese affrontano sacrifici economici, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sotto la guida del presidente Lorenzo Sospiri, ha approvato un contributo di 100.000 euro destinato alle celebrazioni del trentesimo anniversario del Parco Nazionale della Maiella. Questa somma sarà utilizzata per organizzare eventi commemorativi che celebrino tre decenni di attività del parco.​

Il consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci, ha espresso forte disappunto riguardo a questa allocazione di fondi. Secondo Pietrucci, è inaccettabile che, mentre si impongono nuove tasse ai cittadini per risanare il sistema sanitario, si spendano fondi pubblici per feste commemorative. Ha sottolineato che, sebbene il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga condivida lo stesso traguardo anniversario, non ha ricevuto analoghi contributi regionali.​

Pietrucci ha anche criticato la gestione complessiva della maggioranza di centrodestra, accusandola di sprechi e di una politica immorale che grava ulteriormente sulle finanze pubbliche. Ha evidenziato come alcuni assessori, nonostante le difficoltà finanziarie, continuino a mantenere i loro incarichi e a beneficiare di indennità discutibili. Secondo Pietrucci, sarebbe opportuno che tali figure si dimettessero, considerando la situazione critica in cui versa l'Abruzzo.​

La decisione di destinare 100.000 euro per le celebrazioni del Parco Nazionale della Maiella solleva interrogativi sulla priorità delle spese pubbliche in un periodo di austerità e sacrifici richiesti ai cittadini. Molti si chiedono se tali fondi non avrebbero potuto essere utilizzati in modo più efficace per risolvere le criticità del sistema sanitario regionale o per altri servizi essenziali.​

La discussione politica è destinata a intensificarsi nei prossimi giorni, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare le future scelte di bilancio e la gestione delle risorse pubbliche in Abruzzo. I cittadini restano in attesa di chiarimenti e di azioni concrete che dimostrino un uso responsabile dei fondi pubblici e una vera attenzione alle loro esigenze quotidiane.