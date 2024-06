Scandalo nel Centro Storico dell'Aquila: La Pavimentazione del PNRR si Rivela un Disastro!

Nel cuore del centro storico dell'Aquila, un progetto ambizioso di ripavimentazione bianca, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sta sollevando polemiche e delusioni. Quello che doveva essere un rinnovamento urbano, finalizzato a restituire antichi splendori a una delle città più colpite dal terremoto del 2009, si è rivelato un clamoroso fallimento.

Le strade, una volta rivestite di un candido manto bianco, oggi appaiono irrimediabilmente sporche e malridotte. La pavimentazione, pensata per conferire luminosità e pulizia al tessuto urbano, ha invece attratto lo sporco in maniera evidente, trasformando le vie del centro storico in un desolante scenario di degrado.

Ma la delusione dei cittadini non si ferma qui. A fronte di un costo iniziale già elevato per la pavimentazione, il mantenimento e la pulizia della superficie bianca si sono rivelati un'ulteriore sproporzione economica. Le spese per una pulizia parziale del pavimento, già necessaria a pochi mesi dall'installazione, si sono rivelate eccessive, mettendo a dura prova le finanze comunali.

Le criticità non si limitano alla superficie visibile. Vi sono segnalazioni di problemi strutturali e di resistenza del materiale utilizzato, sollevando dubbi sulla durabilità e sulla qualità del lavoro svolto.

La crescente indignazione della cittadinanza è stata ulteriormente alimentata dalla segnalazione su Facebook dell'avvocato Fausto Corti, corredata da foto che lasciano poco all'immaginazione sullo stato di lordume in cui è ridotta la pavimentazione. Questo ha fatto crescere la pressione sulla necessità di una risposta immediata da parte delle autorità locali e dei responsabili del progetto.

Le autorità locali e i responsabili del progetto sono chiamati a rispondere di fronte alla crescente indignazione della cittadinanza. È necessario fare chiarezza sulle modalità di realizzazione del progetto, sulle scelte tecniche adottate e sulla gestione dei fondi pubblici impiegati.

In un momento in cui la città cercava di risollevarsi dalle macerie del terremoto, questo fallimento rappresenta un duro colpo alla fiducia dei cittadini e un'ulteriore sfida per il futuro della rinascita urbana de L'Aquila.