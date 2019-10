Scavi archeilogici ad Amiternun, il comune stanzia fondi per 25mila euro

Il Comune dell'Aquila sosterrà la campagna di indagini archeologiche condotta sul sito di Amiternum dall'Università dell'Aquila su concessione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per L'Aquila e il cratere, impegno economico 25mila euro.

"La Giunta si è determinata a sottoscrivere un accordo per la valorizzazione dell'area, per la durata di tre anni, condividendone e approvandone le linee programmatiche di base - spiega il sindaco Pierluigi Biondi - Siamo già al lavoro con Università e Soprintendenza per la predisposizione dell'accordo attuativo che sottoscriveremo a breve.

L'area è quella già oggetto di ricerche recenti, dalla quale sta emergendo l'antica cattedrale di Amiternum, di epoca tardoantica.

Questa sinergia con l'ateneo, in particolare il dipartimento di Scienze umane, e la Soprintendenza riveste un'importanza strategica nell'ambito delle politiche di valorizzazione del territorio ai fini culturali e turistici".