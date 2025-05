Schianto devastante sulla statale: tre giovani feriti, uno in gravi condizioni

Un drammatico incidente ha coinvolto tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni, finiti contro un albero sulla statale 16 tra Tortoreto e Alba Adriatica. Uno di loro ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in neurochirurgia.

Un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della notte tra venerdì e sabato lungo la statale 16, al confine tra Tortoreto e Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Un'autovettura con a bordo tre giovani, rispettivamente di 18, 19 e 20 anni, è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero.

Il più giovane del gruppo, un 19enne, ha riportato un trauma cranico significativo. Dopo un primo intervento presso l'ospedale di Giulianova, è stato trasferito al reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Teramo, dove è attualmente ricoverato in condizioni serie. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Omero per ricevere cure per vari traumi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 di Giulianova, i carabinieri di Alba Adriatica e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e facilitare le operazioni di soccorso.

Le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause dell'incidente. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali fattori come l'eccesso di velocità, l'uso di sostanze o condizioni stradali avverse.