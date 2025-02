Sciatore si schianta contro un albero: soccorso alpino in azione sul Sirente

Durante un'escursione sul massiccio del Sirente, uno sciatore svizzero perde il controllo e impatta violentemente contro un albero, riportando gravi ferite alla spalla; tempestivo l'intervento del Soccorso Alpino e del 118, che hanno trasportato l'infortunato all'ospedale dell'Aquila per le cure necessarie.

Un gruppo di scialpinisti svizzeri in vacanza in Abruzzo è stato protagonista di un incidente sul massiccio del Sirente. Durante una discesa, uno dei membri ha perso il controllo degli sci, finendo per schiantarsi contro un albero e subendo una grave lesione alla spalla. Immediatamente, i compagni hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che è intervenuto prontamente sul posto. Un'ambulanza del 118, inviata dalla Centrale Operativa dell'Aquila, ha preso in carico l'infortunato, trasportandolo all'ospedale per le cure del caso. L'intervento si è concluso con il ricovero dello sciatore presso il nosocomio aquilano.

Questo episodio evidenzia l'importanza di mantenere sempre alta l'attenzione durante le attività di scialpinismo, soprattutto in aree boschive dove gli ostacoli naturali possono rappresentare un serio pericolo. Le autorità raccomandano di affrontare tali escursioni con la massima prudenza e di essere sempre equipaggiati adeguatamente per far fronte a eventuali emergenze.