Sciopero Annunciato a Stellantis: Protesta dei Sindacati per la Sicurezza sul Lavoro

Le organizzazioni sindacali USB e SLAI COBAS hanno proclamato uno sciopero presso lo stabilimento Stellantis Europe ad Atessa (Chieti) per domani, venerdì 15 dicembre. L'astensione dal lavoro coinvolgerà diversi turni e è stata indetta in risposta a una serie di incidenti sul lavoro che hanno sollevato gravi preoccupazioni sulla sicurezza degli operai.

Il 13 dicembre, un serio incidente si è verificato quando la catena che trasportava le scocche dei furgoni sulla linea di montaggio sottoscocca UTE 7 si è rotta, causando la traslazione anomala di diverse scocche. Questo incidente ha causato ferimenti a un lavoratore e ha generato paura tra gli operai circostanti. In un precedente episodio avvenuto il 7 dicembre, due manutentori, di cui uno esterno, erano rimasti feriti a seguito dello scoppio di un quadro elettrico a causa di un cortocircuito.

Lo sciopero, programmato per il 15 dicembre, sarà articolato su più turni: il turno B e centrale si svolgerà dalle 9:15 alle 11:15, il turno A dalle 18:15 alle 22:15 e il turno C dalle 01:45 alle 05:45 del sabato 16 dicembre.

In una nota congiunta, USB e SLAI COBAS hanno dichiarato: "Abbiamo più volte denunciato le criticità sulla sicurezza, anche attraverso scioperi, cercando di sensibilizzare sulla realtà che non può più essere considerata normale. La serie di incidenti dovrebbe destare profonda preoccupazione. È urgente affrontare i problemi di sicurezza coinvolgendo la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e Stellantis deve avviare controlli preventivi immediati e programmare investimenti ciclici necessari per modernizzare e rendere più sicuri gli impianti. Non saremo mai complici di un sistema che mette a rischio l'incolumità dei lavoratori."