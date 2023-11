Sciopero Ferrovie: Treni a Rischio dalle 9 alle 17, Protesta per la Sicurezza Infrastrutturale

La mobilitazione sindacale segue l'incidente in Calabria, le organizzazioni denunciano la fragilità del sistema ferroviario

Domani, giovedì 30 novembre, si prospetta una giornata complicata per i pendolari e i viaggiatori dei treni italiani a causa dello sciopero proclamato dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e delle imprese ferroviarie. Dalle 9 alle 17, sono possibili cancellazioni, limitazioni e ritardi sui servizi ferroviari, con la possibilità che gli effetti si verifichino anche prima dell'inizio dello sciopero e si protraggano oltre l'orario previsto.

La decisione di scioperare è stata presa dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti come forma di protesta dopo l'incidente tra un camion e un treno in Calabria. Il motivo principale è denunciare la fragilità del sistema infrastrutturale ferroviario, che si è rivelato nuovamente inadeguato per utenti e lavoratori.

Le organizzazioni sindacali sottolineano che da anni hanno segnalato la pericolosità dei passaggi a livello, chiedendone la soppressione totale. Nonostante l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria abbia evidenziato il numero di incidenti e vittime causate da situazioni analoghe, i passaggi a livello in Italia sono ancora numerosi. I sindacati criticano le Istituzioni e Rfi per non aver sollevato gli standard di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, sottolineando la mancanza di interventi decisionali ed economici adeguati.

Le ripercussioni dello sciopero potrebbero coinvolgere i servizi Frecce, Intercity e Regionali. Trenitalia consiglia ai passeggeri di informarsi sui collegamenti e sui servizi attivi prima di intraprendere il viaggio, considerando possibili disagi e cambiamenti nella programmazione dei treni.