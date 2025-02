Sciopero alla Marelli di Sulmona: operai in protesta per il contratto

I lavoratori della Marelli di Sulmona hanno indetto uno sciopero per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, unendosi alle manifestazioni nazionali dei metalmeccanici.

Nella giornata di ieri, gli operai dello stabilimento Marelli di Sulmona hanno incrociato le braccia, aderendo allo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm. La protesta è scaturita dalla mancata conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del settore metalmeccanico, in stallo da mesi.

La mobilitazione ha visto una partecipazione significativa, con i lavoratori che hanno manifestato davanti ai cancelli dello stabilimento, esponendo striscioni e scandendo slogan a sostegno delle proprie rivendicazioni. Le organizzazioni sindacali denunciano l'atteggiamento di chiusura da parte di Federmeccanica e Assistal, le associazioni datoriali, che avrebbero mostrato scarsa disponibilità nel trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Il segretario provinciale della Fiom-Cgil, in un comunicato, ha sottolineato l'importanza di un contratto che tuteli i diritti dei lavoratori e garantisca adeguati aumenti salariali, in linea con l'aumento del costo della vita. Ha inoltre evidenziato come la mancata firma del CCNL possa avere ripercussioni negative non solo sui dipendenti, ma sull'intero indotto locale.

La protesta di Sulmona si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni che stanno interessando diverse realtà industriali in tutta Italia. Recentemente, anche i lavoratori di altri stabilimenti hanno organizzato scioperi e manifestazioni per sollecitare una rapida conclusione delle trattative contrattuali.

Le organizzazioni sindacali auspicano che le iniziative di protesta possano spingere le controparti a riaprire il dialogo e a trovare un'intesa che riconosca il valore del lavoro svolto dai metalmeccanici, assicurando condizioni economiche e normative adeguate.

Nel frattempo, i lavoratori della Marelli di Sulmona restano in attesa di sviluppi, pronti a proseguire con ulteriori azioni di protesta qualora non si registrassero progressi significativi nelle trattative.