Sciopero delle guardie mediche, garantite dalla Asl le prestazioni d'emergenza

Impegno Asl per garantire le prestazioni indispensabili in provincia, in occasione dello sciopero dei medici di continuità assistenziale (ex guardie mediche), indetto dalle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale Fimmg, Smi e Snami, nei giorni 10 e 11 giugno prossimi dalle ore 20 alle 24.



"Verranno comunque garantite", dichiara il direttore generale facente funzione della Asl, Simonetta Santini, "le prestazioni indispensabili relative alle continuità assistenziale, vale a dire quelle di cui all'art. 67 del vigente accordo collettivo nazionale di categoria nonché quelle ulteriori previste dai commi 3 e 4 dell'appendice del vigente accordo integrativo regionale.

Durante le due giornate di sciopero", aggiunge la Santini, " sarà attivo il numero 0862 3485790, numero unico aziendale della continuità assistenziale nonché, per le emergenze, il servizio di emergenza sanitaria territoriale del 118"