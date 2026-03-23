Scippo in strada a Montesilvano: giovane arrestato dopo fuga lampo

Intervento rapido dei carabinieri dopo la segnalazione della vittima: recuperato lo smartphone e fermato il presunto autore del furto nel giro di pochi minuti

Momenti di tensione a Montesilvano, dove un 66enne è stato vittima di uno scippo mentre percorreva una strada cittadina. L’episodio si è verificato nel pomeriggio in via D’Andrea, quando un giovane si è avvicinato all’uomo e, con un gesto improvviso, gli ha strappato dalle mani lo smartphone, dandosi immediatamente alla fuga.

La pronta segnalazione ha consentito l’intervento tempestivo dei carabinieri, giunti rapidamente sul posto per raccogliere la descrizione del sospetto fornita dalla vittima. Sulla base degli elementi acquisiti, i militari hanno avviato un’attività di ricerca nelle aree limitrofe, concentrandosi sulle vie circostanti.

Pochi minuti dopo, in via Aldo Rossi, è stato individuato un giovane corrispondente alle caratteristiche indicate. Alla vista dei militari, il soggetto avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale.

Nel corso dei controlli, all’interno della tasca del giubbotto è stato rinvenuto il telefono cellulare sottratto poco prima, di cui il giovane non ha saputo fornire alcuna giustificazione. I successivi accertamenti hanno confermato che si trattava proprio del dispositivo appartenente alla vittima.

Il fermato, un 19enne di origine egiziana, senza fissa dimora e disoccupato, è stato accompagnato presso gli uffici della Compagnia dei carabinieri di Montesilvano, dove, al termine delle formalità, è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo.

La refurtiva è stata restituita al proprietario, rimasto illeso ma visibilmente scosso per l’accaduto. L’uomo ha espresso sollievo per aver recuperato il proprio dispositivo, contenente contatti e dati personali di particolare importanza.