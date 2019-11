Scomparsa durante passeggiata, trovata dal Cnsas nonnina di Tollo

L’allarme è stato dato dalla figlia intorno alle 19,00 di ieri sera, prima ai Carabinieri e poi, tramite la Prefettura, anche ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e ai Vigili del Fuoco.

È iniziata così la ricerca di D.D., un’anziana signora residente in contrada Colle Cavalieri a Tollo, che ieri a mezzogiorno è uscita come d’abitudine a passeggiare per i campi intorno alla sua abitazione, avvistata anche da un conoscente circa un’ora dopo, ma che poi non ha fatto ritorno, costringendo i familiari a dare l’allarme.

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino, con un’unità cinofila molecolare e una di superficie, insieme anche ai Vigili del Fuoco, al personale della Protezione Civile di Pescara, ai Carabinieri e alla Polizia, ha battuto in lungo e largo i campi tra Tollo e Ortona, soffermandosi in particolare sulle zone limitrofe al fiume, più volte segnalate per il passaggio della donna sia dal cane molecolare che da quello di superficie.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 24,00. La donna, con indosso abiti ormai leggeri per le temperature notturne, era piuttosto infreddolita ma in buone condizioni di salute, verificate comunque dal sanitario che l’ha sottoposta a visita medica nella sua abitazione.