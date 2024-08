Scomparse in Abruzzo: Proseguono senza sosta le ricerche di Marco Benso e Lewin Weituschat

Le ricerche di Marco Benso, 88 anni, e Lewin Weituschat, 25enne di origine tedesca, proseguono incessantemente in Abruzzo, coinvolgendo numerose squadre di soccorso e risorse tecniche avanzate. Marco Benso, in vacanza a Rocca di Cambio, è scomparso da diversi giorni, mentre Lewin Weituschat, che aveva manifestato l'intenzione di effettuare escursioni nel Parco Nazionale del Gran Sasso, non dà notizie di sé dal 9 agosto.

L’imponente operazione di ricerca è coordinata dai Vigili del Fuoco attraverso i posti di Comando Avanzato (UCL) attivati dalla Prefettura dell’Aquila, con il supporto di numerose forze in campo: Polizia di Stato, Carabinieri, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, 118, Protezione Civile e Polizie Locali. Accanto alle squadre di soccorritori, sono impiegate unità cinofile, droni, elicotteri e il Servizio di Topografia Applicata al Soccorso (TAS) dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche di Marco Benso si estendono su due fronti, coprendo sia le aree montane che quelle urbane del territorio di Rocca di Cambio, senza trascurare alcuna segnalazione. Nel caso di Lewin Weituschat, le ricerche si concentrano principalmente nell’area del Gran Sasso, in particolare nei pressi del Monte Camicia, dove sabato scorso i vigili del fuoco hanno rinvenuto uno zaino, inizialmente ritenuto appartenente al giovane, ma successivamente escluso dagli inquirenti.

Le autorità, rinnovando l’appello alla collaborazione, invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, nella speranza di ottenere indicazioni decisive per il ritrovamento dei due scomparsi.