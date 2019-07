Scontro frontale a Campo Felice, morta una donna di 85 anni

Una donna di 85 anni è morta in uno scontro frontale tra due autovetture nel Comune montano di Rocca di Cambio (L'Aquila) lungo la strada che conduce alla stazione invernale di Campo Felice.

Per cause in corso di accertamento le due auto si sono scontrate e nell'impatto, oltre alla vittima, sono rimaste ferite tre persone: il marito della donna deceduta, di 88 anni, che era alla guida dell'auto, è in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, e i due occupanti dell'altra auto.

Sul posto gli operatori del 118 dell'Aquila, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica del'incidente