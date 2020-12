Scontro frontale nella Fondovalle Sinello, morto un uomo di 56 anni

In uno scontro frontale avvenuto ieri sera, qualche minuto dopo le 19, sulla fondovalle Sinello, nei pressi del casello autostradale di Vasto nord ha perso la vita Giuseppe Rossi, un 56enne sposato e padre di due figli, originario di Atessa

Per cause al vaglio dei carabinieri di Casalbordino, l' uomo che era ala guida di una Fiat Punto si è scontrata frontalmente con una fiat Multipla che viaggiava in senso contrario, la macchina si è ribaltata intrappolando al suo interno il Rossi.

All’arrivo dei soccorsi gli operatori non hanno potuto far nulla per lui perchè l’uomo era già morto. Meno gravi le ferite riportate dall’altro conducente.

Per estrarre l’automobilista deceduto dalla vettura, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Questo ennesimo incidente sulla Fondovalle ha nuovamente portato alla ribalta la pericolosità della strada già teatro di moltissimi incidenti