Scontro frontale sulla Bonifica del Salinello: tre donne ferite, una grave

Nel pomeriggio del 14 maggio 2025, un grave incidente stradale ha coinvolto due veicoli lungo la strada provinciale 8, conosciuta come Bonifica del Salinello, nel territorio di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Nell'impatto sono rimaste ferite tre donne: una di 72 anni, trasportata in condizioni serie all'Ospedale Mazzini di Teramo per un trauma toracico, e due donne di 37 e 76 anni, ricoverate con ferite meno gravi all'Ospedale Val Vibrata di Sant’Omero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per determinare la dinamica dell'accaduto.

L'incidente ha causato disagi alla circolazione lungo la provinciale, evidenziando ancora una volta la pericolosità di alcuni tratti stradali della zona. Le autorità locali stanno valutando interventi per migliorare la sicurezza viaria e prevenire futuri incidenti.