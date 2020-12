Danilo Tresca, un giovane di 24 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale lungo la strada Statale 17, nello stesso incidente sono rimaste ferite una mamma di 44 anni e la figlia di 6, entrambe trasferite in ospedale in ambulanza

Il violento frontale tra le due auto è avvenuto nel tratto di strada tra Casale Signorini e bivio di Lucoli,

Sul posto 118, vigili del fuoco e vigili urbani. La strada è stata chiusa al traffico dal personale dell'Anas